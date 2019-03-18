مسؤول أفغاني: الحكومة الافغانية تؤيد المفاوضات بين ايران وطالبان

اكد الممثل الخاص للرئيس الافغاني ورئيس المجلس الاعلى للسلام في افغانستان ، محمد عمر داودزي، ان "الحكومة الافغانية تؤيد المفاوضات بين ايران وحركة طالبان"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة للحكومة الأفغانية من الجيد أن تجتمع الدول المجاورة وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية وتتفاوض مع طالبان، ونحن نقدر ذلك لأنها ستزيد من فرص المصالحة مع طالبان بالنسبة للحكومة الافغانية، ولكن يجب ان تكون هذه الاتصالات منسقة بشكل تام"

واعرب عن طاعتقاده بان هذه المفاوضات ضرورية جدا ويجب ان تتم بتنسيق كامل مع الحكومة الافغانية"، مشيراً إلى أنه "تسود ثقافة السلام ايضا في المنطقة، وهناك تنافس بين دول المنطقة من أجل احلال السلام في افغانستان، وهذه المنافسة بين قطر والامارات والسعودية واميركا وروسيا وايران وباكستان، لكن المهم في هذا الأمر هو التنسيق الكامل لهذه المنافسات".