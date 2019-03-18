الأناضول نقلا عن عائلة منفذ هجوم أوتريخت بهولندا: أسباب الهجوم عائلية

أكدت أسرة منفذ إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية في حديث لوكالة "الأناضول" التركية أن المسلح أطلق النار على قريب له في الترام (وسيلة نقل) بسبب "مشاكل عائلية"، ثم استهدف أشخاصا أرادوا مساعدة الضحية.

وأعلنت السلطات الهولندية في وقت سابق عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في محطة للترام وسط مدينة أوتريخت، مرجحة أن الهجوم قد يكون عملية إرهابية.

وأفادت الشرطة المحلية بأن قوات الأمن حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم وهو من أصول تركية يدعى غوكمان تانيس ويبلغ 37 عاما من عمره.