أكد السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان أن "هناك تعاون وتفاهم جيد بين ايران وروسيا في مواجهة الإرهاب، ورغم أن بعض الدول تصف إيران بالداعمة للإرهاب، ولكننا نعتقد أنها هي ذاتها ضحية للارهاب".
وأعرب جاغاريان لدى لقائه محافظ طهران محسني بندبي، عن ارتياحه الكبير لمستوى العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والثقافية، لافتًا إلى أمله "بالمضي قدمًا لترسيخ هذه العلاقات بمساعدة الأصدقاء الإيرانيين".
وأشار السفير إلى ضرورة تسهيل إصدار التأشيرات بين البلدين، موضحًا أن "جهودنا تأتي في إطار إلغاء التأشيرة السياحية بين إيران وروسيا، وأن وزارتي خارجية البلدين تجريان حاليًا محادثات دبلوماسية في هذا المجال".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي لدى طهران: إيران ضحية الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.