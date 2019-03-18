السفير الروسي لدى طهران: إيران ضحية الإرهاب

أكد السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان أن "هناك تعاون وتفاهم جيد بين ايران وروسيا في مواجهة الإرهاب، ورغم أن بعض الدول تصف إيران بالداعمة للإرهاب، ولكننا نعتقد أنها هي ذاتها ضحية للارهاب".

وأعرب جاغاريان لدى لقائه محافظ طهران محسني بندبي، عن ارتياحه الكبير لمستوى العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والثقافية، لافتًا إلى أمله "بالمضي قدمًا لترسيخ هذه العلاقات بمساعدة الأصدقاء الإيرانيين".

وأشار السفير إلى ضرورة تسهيل إصدار التأشيرات بين البلدين، موضحًا أن "جهودنا تأتي في إطار إلغاء التأشيرة السياحية بين إيران وروسيا، وأن وزارتي خارجية البلدين تجريان حاليًا محادثات دبلوماسية في هذا المجال".