ترامب: إلقاء اللوم علي بأنني وراء هجوم نيوزيلندا أمر سخيف

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "وسائل الإعلام المزيفة تبذل جهودا إضافية لإلقاء اللوم علي بأنني وراء الهجوم الرهيب في نيوزيلندا"، مشيراً إلى أنه "سوف يتعين عليهم العمل بجد لإثبات ذلك. أمر سخيف جدا".
وكان منفذ هجوم نيوزيلندا قد أشار إلى ترامب بأنه "رمز لتجديد الهوية البيضاء".
ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي، في حادثة إطلاق النار على مسجدين، التي وقعت الجمعة 15 آذار، وأسفرت عن مقتل 50 مصليا وإصابة عشرات آخرين.
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