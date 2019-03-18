ناطق رسمي بالخارجية السورية: الحكومة السورية تدين دعم أميركا للخوذ البيضاء

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية السورية تأكيده أن "الولايات المتحدة الأميركية تواصل دعمها السافر للإرهاب الذي تتعرض له سوريا في انتهاك صارخ ومستمر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وأوضح الناطق باسم الخارجية السورية أن "إعلان وزارة الخارجية الأميركية تقديم 5 ملايين دولار أميركي لما تسمى "منظمة الخوذ البيضاء" خطوة تؤكد أن واشنطن مازالت تراهن على دعم الإرهاب لتحقيق أجنداتها الخاصة في سوريا والمنطقة"، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية تدين بشدة ما قامت وتقوم به الادارة الاميركية من تقديم الدعم السري والعلني للتنظيمات الارهابية بما في ذلك بشكل خاص ما تسمى الخوذ البيضاء".

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