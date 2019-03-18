نائب وزير الدفاع الجورجي: مناوراتنا مع الناتو لا تستهدف أي دولة

أكدت نائبة وزير الدفاع الجورجي ليلى تشيكوفاني، أنّ "المناورات التي يجريها جيش بلادها مع قوات حلف شمال الأطلسي، لا تستهدف أي دولة"، مشيرةً إلى أن "التدريبات العسكرية تهدف لتعزيز قدرات الجيش الجورجي"، لافتةً إلى أن "قيادة المناورات بالكامل ستكون جورجية ولأول مرة بتاريخها فيما يتعلق بالتدريبات المشتركة".

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