صور| "أمل" الأم المثالية في الأقصر: لعبت دور "الوالدين" بعد وفاة زوجي بـ"السرطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

"أرملة وحيدة مع 3 أطفال، وحاصلة على مؤهل متوسط، هكذا بدأت رحلة كفاح "أمل" بعد 7 سنوات من صراع زوجها مع المرض ثم وفاته، ليتركها تواجه تبعات الحياة بمفردها، لكنها لم تستسلم حتى اليوم ليتوج كفاحها بحصولها على لقب الأم الثالية عن محافظة الأقصر، والمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

"الخليج 365" التقت "أمل" التي تحملت الصعاب بمفردها وكانت السند لأبنائها الثلاثة، وبدات حديثها قائلةً، "زوجي كان رجلا عظيمًا يعمل مرشدًا سياحيًا أصيب بورم في المخ بعد ٧ سنوات من زواجنا فكانت الصدمة كبيرة وبعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات وافته المنية وترك ثلاثة أطفال أكبرهم ١٢ عامًا ومعاشا لا يكفينا العيش الحاف".

تابعت الأم المثالية، "عملت بعد ذلك بمؤهلي المتوسط كإدارية في مدرسة للغات، وتعلمت صنع المشغولات اليدوية والحمد لله توج تعبي في تربية أبنائي فتخرج اثنان منهم الأولي حصلت علي ليسانس الألسن والثاني حصل على بكالوريوس التجارة ويعمل محاسبًا والثالث في أخر سنة دراسية بكلية الهندسة.

وعبرت أمل عن سعادتها بتقدير تعبها ورحلة كفاحها متمنية أن يبارك الله لها في أبنائها الثلاثة مشيرة إلى حرصهم الدائم على رد الجميل لها.

الجدير بالذكر أن أمل جرجس مسعد 52 عامًا، حصلت على لقب الأم المثالية في محافظة الأقصر، إضافة إلى حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية تقديرا لرحلة كفاحها ومساندة زوجها في رحلته مع المرض وتحمل المسئولية كاملة بعد وفاته لتربية أبنائها الثلاثة.