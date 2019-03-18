هولندا: الشرطة تعلن القبض على المتهم بتنفيذ هجوم أوتريخت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت الشرطة الهولندية، الإثنين، القبض على المتهم بتنفيذ هجوم أوتريخت الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

كما أشارت إلى أن المهاجم كان له سوابق مع قوات الأمن، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وأوضحت الشرطة في وقت سابق أنها لا تستبعد وجود مأساة عائلية وراء الهجوم، إلى جانب افتراض الدافع الإرهابي.

وقال متحدث باسم الشرطة برنارد ينس اليوم لهيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس): "يمكن أن تكون أيضا جريمة على خلفية علاقة".