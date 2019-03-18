محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:
تصوير- محمود بكار:
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه هناك أسباب دفعته لتاليف كتاب "شاهد على الحرب والسلام".
وأضاف "أبو الغيط"، في حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات الدبلوماسي أحمد أبو الغيط، الاثنين: "شاهد على الحرب والسلام" الذي تقيمه دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الكتاب ليس فقط لتسجيل التاريخ المصري، ولكن هناك عنصرين ضاغطين.
ولفت إلى أنه اتفق على كتابة وتسجيل أحداث الحرب والسلام مع أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق الراحل، لكنه توفي قبل أن ينفذا المشروع سويًا، متابعًا: "أيضًا الدكتور أسامة الباز كان له باعًا كبيرًا جدًا، واشترك في المفاوضات، لكنه لم يكتب الأحداث فلهذا كتب أبو الغيط الكتاب من أجل تسجيلها".
وتابع: "لدي ذاكرة حديدة وكنت أسجل الأحداث أيضا ولم أظهرها لمدة 40 عاما".
كانت هذه تفاصيل خبر لدى ذاكرة حديدية.. أبوالغيط يكشف أسباب تأليف "شاهد على الحرب والسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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