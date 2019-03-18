ضياء رشوان لـمصراوي: تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" خلال أيام بالتوافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة سيتم بالتوافق، حيث من المقرر أن يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة جلسات ومشاورات مع جميع الأعضاء لإنهاء التشكيل بشكل توافقي يرضي جميع الأعضاء.

وقال رشوان في تصريح خاص لمصراوي، الاثنين: "لم شمل المجلس شيء ضروري بالنسبة لي، وسأجتمع مع جميع الأعضاء لمعرفة رغباتهم حول جميع المناصب، وإجراء نقاش ومشاورات حولها مع باقي الأعضاء للوصول لصيغة توافقية في النهاية".

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد اجتماع المجلس الأول الخاص بتشكيل هيئة المكتب لحين إنهاء جميع الأمور والتوافق بشأنها.

Advertisements

وشدد قائلا: "أنا لا أيأس ولن أسمح بأي خلاف داخل مجلس النقابة تحت أي ظرف، فأهم شيء عندي هو التوافق على كل شيء قبل إقراره".

وأضاف رشوان: "التوافق بين أعضاء المجلس أهم شيء، وكي أنجح في التوافق على جميع القرارات داخل المجلس مثلما وعدت يجب أن يساعدني أعضاء المجلس في ذلك، وعلى كل زميل يترشح لمنصب ما داخل المجلس أن يعرض رؤيته وتصوره حوله، وبناءً على ذلك يجري تنسيق المهام بحسب قدرة كل زميل على العطاء في مكانه الذي يتولاه".

وأكد أن رغبة بعض الأعضاء التي أبدوها في تولي رئاسة لجان معطلة لتحقيق استفادة منها شيء إيجابي للغاية، فمن الضروري فتح آفاق جديدة، وكل زميل يرى نفسه قادرًا على الإضافة لمكان ما فليتقدم له وأنا سأدعمه بكل تأكيد لأن الهدف هو الصالح العام- بحسب قوله.