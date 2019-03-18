أبوالغيط: مصر حققت انتصارًا استراتيجيًا هائلًا في أكتوبر 73 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تصوير- محمود بكار:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن هناك جدلاً حول المنتصر في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أبو الغيط، في حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات الدبلوماسي أحمد أبو الغيط، "شاهد على الحرب والسلام" الذي تقيمه دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الاثنين: "الحرب لم تكن مخططة وهناك دماء للمصريين والإسرائيليين سقطت على الأرض لأجل تغيير موازين القوة".

وتابع: "حقيقة الأمر لحرب أكتوبر بالتأكيد انتصار استراتيجي هائل لمصر حقق الهدف الذي وضعت لأجله وهو تحرير سيناء، بينما على المستوى التكتيكي العسكري كان الوضع متوازن والقوات المصرية كانت محصورة في جيب مهدد جدًا على الجبهة الشرقية في قناة السويس".

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وتساءل: "لو مأخذناش في الاعتبار عدم إعادة الأرض في 26 مارس 1978.. ولولا ذكاء السادات ووجود الاتحاد السوفيتي لم نكن نستطيع إعادة سيناء".

يتطرق "أبو الغيط"- خلال المذكرات إلى حرب أكتوبر 1973 والجهود الدبلوماسية التي أعقبتها، ليكشف لأول مرة أسرار مسيرته الطويلة، ويقدم رؤية مليئة بالمعلومات من واقع تجربته الشخصية خلال ذلك الوقت المضطرب في تاريخ الشرق الأوسط

أحمد أبو الغيط هو الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ أن تم انتخابه عام 2016.

وشغل أبو الغيط سابقًا منصب سفير مصر لدى إيطاليا وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. تم تعيينه وزيراً للخارجية المصرية عام 2004.