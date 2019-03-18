"سامسونج" تكشف عن هواتف جديدة في مؤتمرها أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسمياً عن حدث خاص للكشف عن هواتف جديدة من فئة "جالكسي"، يوم 10 أبريل المقبل.

ولم تعلن "سامسونج" عن تفاصيل الأجهزة، وكما هو واضح في بوستر الاعلان أن شعار الحدث هو A Galaxy Event، إذ ستكشف "سامسونج" عن 3 هواتف هي "جالكسي A20" و"A40" والنسخة الاكثر كفاءة ستحمل إسم "جالكسي A90".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت "سامسونج" في منشور على مدونتها: "بغض النظر عن مكان وجودنا، نريد أن تبدو تفاعلاتنا بنفس شعور المحادثات وجهًا لوجه. نريد مشاركة خبراتنا فور حدوثها. ونحن نريد أن نكتشف أكثر مع تطور الحياة".

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وأضافت الشركة أن أحدث أجهزة "جالكسي إيه" مصممة خصيصًا للطريقة التي نتواصل بها في عصر البث الحي. سيتم الكشف في بانكوك وميلانو وساو باولو.

ووفقًا للتسريبات أن هاتف "جالكسي A90" يأتي بشاشة بلا نتوء، مع وجود ثلاث كاميرات خلفية بدقة "48 ميجابكسل"، وكاميرا سيلفي ميكانيكية "مخفية" تظهر فقط عند الحاجة إليها، مع ذاكرة وصول عشوائي رام "6 - 8 جيجابايت"، وبذاكرة تخزين داخلية "128 جيجابايت".

كما يتضمن مزايا قوية تؤهله ليكون هاتفًا موجهًا لعشاق الألعاب، وقد عُثر على صفحة ترويجية للجهاز على موقع سامسونج على الويب في الولايات المتحدة وقد أدرجته ضمن Ultimate Gaming Devices.