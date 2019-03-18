الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح المعابر الحدودية بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان، اليوم الإثنين، على فتح المعابر الحدودية بين الدولتين خلال شهر من الآن، بجانب إرسال فرق مشتركة برعاية قوات حفظ السلام في منطقة أبيي (اليونسفا)، للتحقق من إخلاء قوات البلدين للمنطقة المنزوعة السلاح "المنطقة الآمنة".

وعقدت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا، سلسلة اجتماعات اليوم، وقع خلالها رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلّحة السودانية كمال عبد المعروف مع وزير الدفاع بدولة جنوب السودان كوال ميانق، على حزمة إتفاقات تتصل بحسم الخلافات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وقال رئيس الأركان السوداني كمال عبدالمعروف في تصريحات صحفية عقب التوقيع إن الطرفين اتفقا على إخلاء كل القوات الموجودة من قبل الخرطوم وجوبا في المنطقة المنزوعة السلاح خلال شهر من الآن, كما تم الاتفاق سابقا, مع ضرورة التحقق من الخطوة عبر إرسال فرق مشتركة برعاية "اليونسفا".

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وأشار عبد المعروف إلى أن الطرفين اتفقا كذلك على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة بجوبا في السابع عشر من أبريل المقبل.

وكشف الوزير السوداني عن توجيهات وزير الدفاع السوداني عوض محمد بن عوف لدى لقائه مع وزير دفاع جنوب السودان اليوم، بوضع نقاط عملية تمكن من فتح المعابر بين الخرطوم وجوبا بالسرعة المطلوبة فضلا عن معالجة كافة القضايا العالقة بين البلدين.

يذكر أن هناك حزمة من القضايا الخلافية ظلت عالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان منذ انفصال الاخيرة في العام 2011، بينها قضايا الحدود وتحديد المنطقة المنزوعة السلاح فضلا عن ملفات سياسية واقتصادية نجحت الدولتان أخيرا في تجاوز بعضها.