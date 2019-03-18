كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبير السعودي: "الإرهاب ليس له دين أو عرق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين إن العالم يقف متحدا تضامنا مع المسلمين بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في كرايستشيرش ، نيوزيلندا الأسبوع الماضي ، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وكتب الجبير أيضًا علي تويتر ، إن الحادث أثبت أن الإرهاب "ليس له دين أو عرق".

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وأضاف: "نيوزيلندا بلد آمن وسلمي ومنفتح للجميع ، وما فعله رئيس الوزراء والحكومة وشعب نيوزيلندا هو دليل على ذلك".

وتأتي تصريحاته بعد إدانة هجمات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشاد الملك برده "القوي والحازم" على الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة من قبل الدكتور يوسف العثيمين ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الدكتور العثيمين: "إن كلمات الملك سلمان تأتي بمثابة دعم لمنظمة المؤتمر الإسلامي ولجانها ومؤسساتها وإداراتها للسيطرة على الإسلاموفوبيا ومكافحتها".