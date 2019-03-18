كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تنشئ مركزاً للحرب الجوية في المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط السعودية لإنشاء مركز للحرب الجوية في المنطقة الشرقية ، وفقًا لقائد سلاح الجو الملكي السعودي الفريق الأمير تركي بن ​​بندر بن عبد العزيز.

وخلال زيارة إلى قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة ، قال الأمير تركي إن المركز سوف يكون مزودًا بطاقم مؤهل ونظام متطور.

كما نقلت قناة العربية الفضائية عن القائد قوله إن القاعدة الجوية الجديدة ستكون مماثلة لتلك الموجودة في نيليس.

وعلي صعيداً آخر، التقى الأمير تركي بالقوات المشاركة في مناورة "العلم الأحمر 2019" التي استمرت 12 يومًا ، والتي انطلقت في ولاية نيفادا الأسبوع الماضي بمشاركة من سلاح الجو الملكي السعودي الذي قال إنه على استعداد لإرسال طاقم للدراسة وتلقي التدريب في الخارج ، وإجراء محادثات مناورات في المملكة وخارجها.

ومن جانبه قال خبير عسكري ، اللواء محمد القبيان ، لـ "الشرق الأوسط" إن المركز سيلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة العديد من التحديات وتقديم دعم قوي لتحسين القدرات القتالية للقوات المسلحة السعودية كجزء من التنمية الشاملة لوزارة الدفاع.

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وأضاف أن هذا المركز يهدف إلى تأهيل القادة العسكريين للعمل في بيئة عمليات مشتركة معقدة ، وتطوير أطقم طيران مدربة تدريباً عالياً.

كما أشار إلى أنه يجب تلبية العديد من المتطلبات ، مثل وجود مقاتلين عسكريين وأنظمة الإنذار المبكر ، وكذلك طائرات الهليكوبتر وتقنيات إعادة التزود بالوقود ، قبل إنشاء هذه المراكز.

وقد ساعد القتال ضد المتمردين الحوثيين في اليمن القوات السعودية في أن تصبح أكثر تأهيلًا في التعامل مع الميليشيات التي تمتلك صواريخ باليستية ، وفقًا لما ذكره الخبير.

من جانبه أكد المحلل العسكري العميد حسن الشهري أن إنشاء مركز متقدم يسهم في إجراءات البلاد في مواجهة التهديدات المحتملة ، بالنظر إلى التطورات السريعة في المنطقة.

وأشار إلى أنه يجب على الرياض إعداد قواتها الجوية والدفاعية ضد جميع الأخطار.

وأكد الشهري أن المملكة العربية السعودية لديها استراتيجية لتطوير دفاعاتها ، وأن هذا المركز الاستراتيجي سوف يعدل مفهوم الدولة للاستراتيجية الدفاعية ، والتي تستحق أن تمتلك أفضل القوات ، لأن "لدينا أفضل القدرات البشرية".