كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 مدرعات وطائرتين.. تعرف على أضعف جيش في العالم ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتمد بعض الدول على امتلاك جيوش جرارة تمكنها من امتلاك هيمنة عالمية، بينما تسعى دول أخرى لحماية نفسها بجيوش متواضعة.

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي تصنيف جيوش العالم لعام 2019، التي تضم 137 دولة، أضعفها جيش مملكة بوتان، الذي يحتل المرتبة الأخيرة، على تلك القائمة.

ومملكة بوتان هي دولة غير ساحلية في جنوب القارة الآسيوية، يتجاوز تعداد سكانها 766 ألف نسمة، بينهم 176 ألف نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.

ويصلح للخدمة العسكرية في مملكة بوتان 105 ألف شخص، بينما يصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 4 آلاف شخص.

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ويصل تعداد جيش بوتان، الذي يعد أضعف جيش في العالم، إلى 7 آلاف شخص، ولا يمتلك سوى طائرتين حربيتين، ولا يمتلك أي مقاتلات أو طائرات هجومية، أو حتى طائرات نقل عسكري، ولا يوجد لديه طائرات تدريب عسكرية.

ويمتلك جيش بوتان مروحيتين عسكريتين، وليس لديه أي دبابات، لكنه يمتلك 10 مدرعات عسكرية.

ولا يمتلك جيش الدولة الآسيوية الحبيسة أي نوع من المدافع، أو راجمات الصواريخ.

وتصل ميزانية دفاع جيش بوتان إلى 10 ملايين دولار فقط، وتتجاوز مساحتها 38 ألف كم مربع.