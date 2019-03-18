كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطاني يعلن عدم تصويته مرة أخرى على اتفاق بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افادت وكالة الأناضول في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، أعلن عدم تصويت البرلمان مرة أخرى على اتفاق بريكست بصيغته الحالية.
ولن تكشف الوكالة عن اي تفاصيل أخرى.
ولن تكشف الوكالة عن اي تفاصيل أخرى.
كانت قد كثفت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين الجهود لاقناع النواب المشككين بأوروبا بتأييد اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وقد يتعرض لرفض ثالث في حال عرض للتصويت في البرلمان، وذلك قبل 11 يوما من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وتشكل معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي ثمرة مفاوضات طويلة مع بروكسل، وترمي لتطبيق بريكست منظم في 29 مارس.
وكان البرلمان البريطاني رفضها في 15 يناير ب432 صوتا مقابل 202 ثم الأسبوع الماضي ب391 صوتا مقابل 242.