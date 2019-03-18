البرلمان البريطاني يعلن عدم تصويته مرة أخرى على اتفاق بريكست

افادت وكالة الأناضول في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، أعلن عدم تصويت البرلمان مرة أخرى على اتفاق بريكست بصيغته الحالية.

ولن تكشف الوكالة عن اي تفاصيل أخرى.





كانت قد كثفت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين الجهود لاقناع النواب المشككين بأوروبا بتأييد اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وقد يتعرض لرفض ثالث في حال عرض للتصويت في البرلمان، وذلك قبل 11 يوما من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد.