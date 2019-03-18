كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرة لمئات الشاحنات وسط برشلونة للمطالبة بإصلاحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت المئات من شاحنات الجرارات لمسيرة صباح اليوم الاثنين عبر شوارع برشلونة للمطالبة بوضع أفضل للعمل.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، أنّ ما بين 500 إلى 700 شاحنة انتقلت من ميناء برشلونة، والذين كانوا مضربين منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وقرروا نقل احتجاجاتهم إلى وسط برشلونة، وفي وقت مبكر من صباح اليوم، وبدأوا ببطء من مرافق الميناء في طريق دائري يجري تحرسه دوريات الحرس الحضري.