كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدارس الكاثوليكية الإسبانية تنشيء بروتوكول للعمل ضد الاعتاداءات الجنسية للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت المدارس الكاثوليكية، التي تضم 2000 مركز تعليمي في إسبانيا، بروتوكولًا للعمل ضد حالات الاعتداء الجنسى ضد القاصرين في المدارس أو المؤسسات الدينية، بهدف حماية الطلاب القاصرين من حالة الانتهاكات الجنسية.

وأوضح نائب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، لويس سينتينو، لوكالة افى الإسبانية، اليوم، أن إنشاء مجموعة العمل هذه، والتي تم إرسالها إلى مديري جميع المراكز التعليمية التي تعتمد على هذه المنظمة، ينشأ من الاجتماع الذي عقده البابا في الفاتيكان لمعالجة مسألة الاعتداء على الأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية.