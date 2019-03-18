كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أندونيسيا إلى 79 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، عدد ضحايا الفيضانات إلى 79 قتيلاً، التي اجتاحت يوم السبت مقاطعة بابوا شرق البلاد، حيث تستمر أعمال الإنقاذ والبحث عن الضحايا.

ووفقا لوكالة افى الإسبانية، قال أمين وكالة التخفيف من الكوارث في بابوا، ويسنو أديتيا، إن هناك 79 جريحًا، 38 إصابة خطيرة و 41 قاصرًا، وأكثر من 4700 نازح في منطقة سنتاني، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت 7 ساعات في حدوث فيضانات .