كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيداى" إلى 222 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلف إعصار إيداي، الذي دمر جنوب شرق إفريقيا في الأيام الأخيرة 222 قتيلاً، منهم 82 شخصا في زيمبابوي و 84 في موزمبيق، وفقًا لآخر الأرقام التي قدمتها السلطات، إضافة إلى 56 قتيلاً في مالاوي.

وفي زيمبابوي، ارتفع عدد القتلى من 64 إلى 82 مع استمرار جهود الإنقاذ التى تتوقع ارتفاع هذه الأرقام، وفق ما ذكره التلفزيون الحكومى.

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في موزمبيق ، بلغ عدد القتلى بالفعل 84 شخصا، حيث تأثرت مناطق بوزي وتشيبابافا وموانزا بوسط البلاد بشدة بكونها منطقة يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وفقاً لوكالة افى الإسبانية.