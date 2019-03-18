كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركات سلاح نيوزيلندية تدرس سحب إعلاناتها من مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس بعض الشركات النيوزيلندية سحب إعلاناتها من على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حثت مجموعتان صناعيتان على عدم القيام بذلك في أعقاب إطلاق النار الجماعي ضد مسجدين فى نيوزيلندا، والذي تم بثه مباشراً على موقع فيسبوك،وتم نشره على منصات أخرى.

واستشهد 50 شخصًا وأصيب العشرات في إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش يوم الجمعة من قبل الإرهابى الاسترالي برينتون هاريسون تارانت.

وقالت "لوتو نيوزيلندا" المملوكة للدولة إنها سحبت بالفعل الإعلان من وسائل التواصل الاجتماعي "لأن الوضع لم يكن على ما يرام في أعقاب هذه الأحداث".

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وقالت كريستين روبنسون المتحدثة باسم لوتو نيوز في تعليقات عبر البريد الإلكتروني:"مثل بقية البلاد، تشعر لوتو نيوزيلندي بالصدمة والحزن من الأحداث المأساوية التي وقعت في كرايستشيرش يوم الجمعة".

كما يجرى بنك "إيه إس بى" أحد أكبر البنوك في البلاد ووحدة لبنك الكومنولث الأسترالي، محادثات بشأن ما إذا كان سيتم سحب إعلاناته من وسائل التواصل الاجتماعي.

وطلبت رابطة المعلنين النيوزيلنديين ومجلس الاتصالات التجارية من جميع المعلنين يوم الاثنين أن يفكروا في وضع إعلاناتهم وهاجموا فيسبوك ومالكي المنصات الآخرين، مطالبين باتخاذ خطوات لضبط محتوى الكراهية.