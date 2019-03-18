كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة: الندوة الوطنية للحوار ستعقد قريباً من أجل تغيير نظام الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت فضائية النهار الجزائرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقول إن الندوة الوطنية ستُعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف، والشعب هو من يبتّ في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.

في وقت سابق اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، تشكيلَ "لجان شعبية" تشكل نواة لتشكيل جمعية تأسيسية وطنية، مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي.

وأكدت حنون في مقابلة مع "الحدث" أن كل فئات الشعب الجزائري باتت تطالب برحيل النظام الحالي، داعية لاستقالة الرئيس بوتفليقة قبل موعد نهاية ولايته الحالية في الثامن والعشرين من أبريل المقبل.

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وأضافت لويزة حنون أن أنصار النظام الذي وصفته بالفاسد يدفعون باتجاه الندوة الوطنية، التي اقترحها الرئيس بوتفليقة.

ومع تصاعد وتيرة التظاهرات ضد قرارات الرئيس بوتفليقة بتأجيل الانتخابات واستمراره بالحكم حاليا، استدعيت قيادات أمنية وعسكرية مجددا لحضور الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الأعلى للأمن خلال اسبوع.

وحسب مصادر فإن الاجتماع بحث موضوعين، الأول الوضع الميداني والسياسي الداخلي وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والثاني تأمين البلاد في هذا الظرف الاستثنائي وإمكانية التكيف مع المسيرات.