كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد يطلق #تعهد_زايد_للتسامح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتسامح ، حملة زايد للتسامح التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش التي أنشأها الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعلى حسابه على تويتر ، قال الشيخ عبد الله بن زايد ، "دعونا نتعهد بتعزيز قيم التسامح لدى زايد في مجتمعنا".

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ويوضح تعهد التسامح من زايد مدى التسامح المتجذر في ثقافة دولة الإمارات ومواطنيها وسكانها ، كما إنه يعزز التضامن داخل المجتمع ويعزز الحوار الثقافي السلمي بين الإمارات وبقية العالم لتعزيز التنوع والتعددية.

كما دعا الشيخ عبد الله جميع شرائح المجتمع بما في ذلك المدارس والجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الحملة.

ويعيد "زايد تسامح" التعهد تأكيد مكانة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة عالمية للتسامح وتعزز هذه القيم باعتبارها استمرارًا لطرق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. إنها حركة اجتماعية مستدامة لتعزيز الحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة مع تسليط الضوء على خصائص مجتمع الإمارات المتنوع الذي يستضيف أكثر من 200 جنسية من جميع أنحاء العالم يعيشون في سلام وكرامة ومساواة بموجب القانون.