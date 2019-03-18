كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإبراهيمي يحذر من تكرار المشهد العراقي في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، اليوم الإثنين، عن قلقه من تكرر ما حصل للعراق في الجزائر، حسب ما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال الإبراهيمي في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة: "المطالبة برحيل الجميع سهلة، لكن تطبيقها صعب، لأن الجزائر في حاجة لرجال يُبقون على الاستقرار والأمن"، وأضاف "أتريدون عراقاً آخر في الجزائر؟ صحيح أن الحالة الجزائرية مختلفة، ولكن علينا الحذر".

وأضاف الإبراهيمي "نحن مجتمع فتي، ونريد نخبة حاكمة تفهم هذا المجتمع"، واعترف بأن المطالبة بالتغيير شرعية، مؤكداً أن أول خطوة يجب أن تكون بعيداً عن الفوضى، وبطريقة حضارية ومنظمة.