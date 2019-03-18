بالفيديو.. وفاة شخصين وتدمير عدة منازل في فيضانات تاريخية بأمريكا

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: غمرت المياه مناطق واسعة من ولاية نبراسكا والسهول الوسطى في الولايات المتحدة، أمس السبت. وذلك بعد عاصفة قوية تسببت في فيضانات تاريخية على طول نهري ميزوري وبلات، تسببت في وفاة شخصين وتدمير منازل.

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