“الأونروا” تنفي عزمها تهجير لاجئي فلسطينيي سورية ولبنان إلى دول أخرى

المناطق - واس

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم “الأونروا” في لبنان الشائعات التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بأن الوكالة في لبنان أعلنت عن تلقيها طلباً من الأمم المتحدة بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من بينهم فلسطينيي سورية على عدد من الدول.

وأكدت “الأونروا” في بيان صحفي اليوم أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة ولا أساس لها جملةً وتفصيلاً، موضحة أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت اليها من الأمم المتحدة.

ونوهت “الأونروا” في لبنان إلى أن الوكالة غير معنية بأي شائعات تتحدث عن نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى أي مكان، وأكدت أن لديها قنوات رسمية هي الوحيدة المخولة حصراً لنشر أي تصريح خاص بالوكالة.

مما يذكر أن عدداً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان تبادلوا بياناً قالوا إنهم تلقوه من وكالة “الأونروا” يفيد بأن إدارة المنظمة تلقت إيعازاً من الأمم المتحدة في نيويورك ينص على ضرورة العمل مع جميع مكاتب الأونروا المنتشرة في دول العالم للبدء في الإعداد لتوزيع اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في سوريا ولبنان وفي دول أخرى.