شكرا لقرائتكم خبر عن بوتفليقة : الجزائر ستغير نظامها السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر ستغير نظامها السياسي . وقال بوتفليقة – حسبما نشرت جريدة النهار الجزائرية - أن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر الدستور من خلال استفتاء.



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