الخليج 365/ بغداد
أكد رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف السياسية، مشددا على أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.
وأضاف "الندوة، هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق".
وشدد بوتفليقة، على أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري، وأن ذلك سيتم عن طريق الاستفتاء.
أكد رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف السياسية، مشددا على أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.
وقال بوتفليقة "بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها، على يد الندوة الوطنية الجامعة".
وأضاف "الندوة، هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق".
وشدد بوتفليقة، على أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري، وأن ذلك سيتم عن طريق الاستفتاء.
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