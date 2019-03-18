الرئيس الجزائري: بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، إن بلاده ستدخل في منعطف تاريخي بتعديل الدستور ليكون منطلقا لمسار انتخابي جديد، بدايته اختيار رئيس جديد للبلاد.

وأضاف بوتفليقة، في رسالة أذاعتها وسائل إعلام محلية، أن الشعب هو من يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.

وتابع: الندوة الوطنية هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث قفزة نوعية تتجسد في تعديل دستوري شامل.

وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية.

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وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل/نيسان 2019، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

وكشف الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الجزائريين، عن إجراء "تعديلات" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما تم تكليف وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة نور الدين بدوي برئاسة الوزراء خلفا لأحمد أويحيى رئيس الحكومة المستقيل.

كما أعلن بوتفليقة تعيين وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء، وحل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وإنهاء عمل أعضائها.