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بوتفليقة: تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد

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الان تتابع بوتفليقة: تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 7:17 م, 18 مارس 2019 م

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قال الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بو تفليقة، إن الندوة الوطنية ستتوصل إلى قرارات حاسمة، وإن تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد.

وأضاف في رسالة نقلها التلفزيون الجزائري، أن الجزائر ستغيّر نظامها السياسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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