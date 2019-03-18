بوتفليقة: تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد

قال الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بو تفليقة، إن الندوة الوطنية ستتوصل إلى قرارات حاسمة، وإن تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد.

وأضاف في رسالة نقلها التلفزيون الجزائري، أن الجزائر ستغيّر نظامها السياسي.