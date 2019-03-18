- 1/2
- 2/2
الان تتابع بوتفليقة: تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
قال الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بو تفليقة، إن الندوة الوطنية ستتوصل إلى قرارات حاسمة، وإن تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد.
وأضاف في رسالة نقلها التلفزيون الجزائري، أن الجزائر ستغيّر نظامها السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتفليقة: تعديل الدستور سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.