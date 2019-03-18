الان تتابع عاجل.. “مشكلة عائلية” وراء هجوم هولندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 7:05 م, 18 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت أسرة منفذ الهجوم المسلح بـ هولندا “كوكمان تانيش”، أن الأخير أطلق النار على قريب له في الترام بسبب “مشاكل عائلية”، ومن ثم على الأشخاص الذين أرادوا مساعدة المستهدف.

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