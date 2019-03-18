الان تتابع إيران تنفي تصريح تركيا عن عملية مشتركة ضد الأكراد في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
نفت إيران، اليوم الإثنين، تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن عملية مشتركة ضد الأكراد في سوريا.
يشار إلى أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن أن تركيا وإيران أطلقتا، الإثنين، عملية مشتركة ضد الأكراد من حزب العمال الكردستاني.
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