مصادر: مئات الطلاب بهولندا لم يتمكنوا من العودة إلى المنازل بعد هجوم أوترخت

قالت مصادر إعلامية إن طلاب المدارس لم يتمكنوا من المغادرة بعد طلب الشرطة من كل ساكني مدينة أوتريخت البقاء في منازلهم حتى إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وأكدت المصادر أن المئات من الطلاب محبوسين داخل أسوار منازلهم ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وتقول شرطة هولندا إن منفذ الهجوم شاب من أصول تركية لكنه مازال طليقا حتى لحظة كتابة الخبر.

وأسفر الهجوم الذي وقع صباح اليوم الإثنين، 18/آذار/2019 عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

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وأغلقت السلطات الهولندية جميع مساجد المدينة بشكل مؤقت للاحتراز.

وفرضت الشرطة طوقا على مبنى يعتقد أن منفذ الهجوم يتحصن فيه.

ولم تتمكن الشرطة، حتى اللحظة، من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.