لقور: هل بدأت رحلة الخلاص من الإخوان المسلمين في تركيا؟

تساءل المحلل السياسي الجنوبي، حسين لقور، اليوم الاثنين، "هل بدأت رحلة الخلاص من الإخوان المسلمين في تركيا؟ ".
وأضاف لقور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها "الخليج 365" - "بعد أن قضت حاجتها و اسثثمرتهم في صراعها الإقليمي و كذلك تحويل أموال الإخوان إلى دورة اقتصادها".
وتابع "تركيا سترحل مجموعة أخرى من الإخوان إلى مصر بطلب من الأمن المصري بتهم مختلفة".
ومضى "أليس أردوغان الحاكم الذي لا يظلم عنده أحد؟ أم أنه باعهم؟".
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