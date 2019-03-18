شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701. واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وقالت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان اليوم (الاثنين) أنّ طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، انتهكتا الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة باتجاه الشمال، من ثمّ غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة شكا باتجاه تركيا.



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