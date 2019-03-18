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السجن مدى الحياة لـ 15 شخصاً اتّهموا مقرّبين من إردوغان بالفساد

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

أصدرت محكمة تركية اليوم (الإثنين) حكماً بالسجن مدى الحياة بحق 15 شخصاً كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتورّط في فضيحة فساد في العام 2013، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن بين المدانين أربعة ضباط سابقين للشرطة، قالت المحكمة إنهم «حاولوا إطاحة الحكومة التركية».

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وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط إردوغان، الذي كان حينها رئيساً للحكومة، وعدد من وزرائه.

وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التي واجهها إردوغان، وقد أجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.

لكن إردوغان اعتبر أن التسجيلات «مفبركة» واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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