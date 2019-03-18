شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لـ 15 شخصاً اتّهموا مقرّبين من إردوغان بالفساد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)أصدرت محكمة تركية اليوم (الإثنين) حكماً بالسجن مدى الحياة بحق 15 شخصاً كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتورّط في فضيحة فساد في العام 2013، بحسب تقارير إعلامية.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن بين المدانين أربعة ضباط سابقين للشرطة، قالت المحكمة إنهم «حاولوا إطاحة الحكومة التركية».
وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط إردوغان، الذي كان حينها رئيساً للحكومة، وعدد من وزرائه.
وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التي واجهها إردوغان، وقد أجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.
لكن إردوغان اعتبر أن التسجيلات «مفبركة» واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.
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