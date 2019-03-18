شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطلسي» يدين الإجراءات الروسية في القرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

دان حلف شمال الأطلسي اليوم (الاثنين)، تشديد الإجراءات العسكرية الروسية في جزيرة القرم، وفي منطقة البحر الأسود، ودعا موسكو إلى وقف كل الانتهاكات المرتكبة في هذه المنطقة التي ضمتها «بطريقة غير قانونية».

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوجه اليوم إلى القرم للاحتفال بالذكرى الخامسة لضم روسيا لهذه الجزيرة الأوكرانية.

وقد بدأت اليوم في جمهورية جورجيا مناورات عسكرية بين الحلف الاطلسي وهذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي ترغب في الانضمام إلى الحلف، الأمر الذي تعتبره موسكو مساساً بمنطقة نفوذها تاريخياً.