شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (عمّان)أوصى مجلس النواب الأردني، في ختام جلسة صاخبة خصصت لمناقشة «الإعتداءات الإسرائيلية» في المسجد الاقصى بمدينة القدس المحتلة، الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن «مجلس النواب أوصى (في ختام جلسته) اليوم (الاثنين)، الحكومة بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة».
وشهدت جلسة النقاش محاولة النائب خالد الفناطسة ضرب زميله محمد هديب بعد كلمة ألقاها الأخير أثارت أستياء الحضور، بينما تدافع النواب للفصل بين الإثنين ومنعهما من الإشتباك بالأيدي، ما دفع رئيس المجلس لتعليق الجلسة لفترة قصيرة.
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