شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني في حادث سير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

لقي اللواء عبد القادر العمودي مساعد وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية، مصرعه اليوم (الاثنين)، في حادث سير بأحد شوارع العاصمة المصرية، حسب ما أكد مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن العمودي «دهسته شاحنة صغيرة»، في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأضاف بإنه «تم التحفظ على السائق والسيارة وتم استدعاء ابن المتوفى لسماع أقواله».

وكان العمودي يقوم بزيارة إلى مصر برفقة ابنته التي تخضع للعلاج في القاهرة، بحسب وسائل الاعلام المصرية.