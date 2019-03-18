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وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني في حادث سير

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

لقي اللواء عبد القادر العمودي مساعد وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية، مصرعه اليوم (الاثنين)، في حادث سير بأحد شوارع العاصمة المصرية، حسب ما أكد مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن العمودي «دهسته شاحنة صغيرة»، في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأضاف بإنه «تم التحفظ على السائق والسيارة وتم استدعاء ابن المتوفى لسماع أقواله».

وكان العمودي يقوم بزيارة إلى مصر برفقة ابنته التي تخضع للعلاج في القاهرة، بحسب وسائل الاعلام المصرية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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