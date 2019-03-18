شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تطارد متهماً بإطلاق النار ولد في تركيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (هولندا)نشرت الشرطة الهولندية صورة لرجل مولود في تركيا تطارده إثر الهجوم المسلح على محطة قطار في مدينة أوتريخت، اليوم (الاثنين)، أدى إلى مقتل شخص وإصابة العديدين.
وكتبت شرطة أوتريخت على «تويتر»: «الشرطة تطلب منكم البحث عن غوكمان تانيس (37 عاماً) المولود في تركيا لعلاقته بالحادث»، محذرة في الوقت نفسه من «الاقتراب منه».
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