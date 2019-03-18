شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (جدو)أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الإجراءات الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك وبواباته، بما فيها القرار الباطل وغير الشرعي لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي، بتمديد إغلاق باب الرحمة ومحيطه، معتبرة ذلك خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم (الاثنين) على أن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، جزء من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي، وكل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، باطلة ولاغية حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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