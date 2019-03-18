رويترز

قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي عبر الإذاعة الرسمية اليوم الاثنين 18 مارس، إن عدد القتلى جراء الإعصار إيداي والفيضانات التي وقعت في الآونة الأخيرة في موزمبيق قد يرتفع إلى نحو ألف شخص.

وقال الرئيس إنه على الرغم من أن عدد من تأكد مقتلهم يبلغ 84 شخصًا، فإن حجم الكارثة “رهيب” وإنه رأى جثثا طافية في الأنهار أثناء جولته بالطائرة فوق المنطقة المنكوبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس موزمبيق: عدد ضحايا إعصار إيداي والفيضانات قد يرتفع إلى ألف قتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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