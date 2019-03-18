بوتين يوقع قوانين تحظر إهانة رموز الدولة والاخبار الكاذبة

اسماء السيد - موسكو: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قوانين يسمح أحدها للسلطات بحظر أو فرض غرامات على وسائل الإعلام الالكترونية بتهمة بث "أخبار كاذبة"، فيما يعاقب قانونا آخر "إهانة رموز الدولة". ويتزامن نشر هذه القوانين التي أقرها البرلمان مطلع آذار/مارس ويندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان، مع احتفال روسيا بالذكرى السنوية الخامسة لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية والتي ندد بها المجتمع الدولي.

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