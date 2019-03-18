تفاصيل خطيرة في حادث هولندا.. المشتبة به متهم في قضايا قتل وتهديد للشرطة وسطو وسرقة وسكر أثناء القيادة

ترجمة: أحمد أبوعقيل

كشفت تحريات الشرطة فى هولندا أن المشتبة في حادث اطلاق النار بترام أوتريخت متهم في عددة قضايا منها: تهديد امرأة ، والاعتداء اللفظي على امرأة ، وإهانة وتهديد الشرطة ، والسرقة ، والسطو ، والقيادة تحت التأثير ، والتبول في زنزانة احتجاز.

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في الهجوم الذي وقع صباح اليوم الاثنين على الترام بمدينة أوتريخت، وفقا للشرطة وعمدة المدينة جان فان زانين. يعاني ثلاثة آخرين من اصابات خطيرة .

قال أحد شهود العيان يدعي دان مولينار :" الإرهاب كان يستهدف امرأة ثم أي شخص حاول مساعدتها، عندما بدأ إطلاق النار سقطت امرأة على الطريق،وعندما تجمع الناس من حولها رأيت رجل يقترب بمسدس، وقام أحد الركاب بفتح الباب وبدأ القاتل بإطلاق النار وهرب بسرعة.

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وقال فان زانين في بث مباشر:"ربما يكون هناك مرتكب جريمة واحدة على الأقل ، لكن قد يكون هناك أيضًا عدة مرتكبين ولا يمكننا أن نستبعد أن يكون الدافع إرهابي".

وبحسب ما ورد في تحريات الشرطة كان المشتبه به ، غوكمن تانيس ، متهم في قضية اغتصاب عام 2017 التي نظرت فيها المحكمة قبل أسبوعين فقط، متهم فى عدد من القضايا الأخرى منذ عام 2013، منها إطلاق النار على شقة في قسم كانالينيليلاند في أوتريخت، بالقرب من المكان الذي وقع فيه إطلاق النار بتهمة محاولة القتل غير العمد والاعتداء الخطير .

وكشفت تحقيقات الشرطة في أوتريخت عن بلاغ مسبق لسرقة السيارة التى عثر عليها بالقرب من موقع الحادث، والتى أبلغت عنها امرأة بعد تركها تعمل لعدة ساعات.