وزير النفط العراقي: منتجو "أوبك" والمتحالفون أكدوا الالتزام باتفاق خفض الإنتاج

أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أنّ "منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمتحالفين معها، أكّدوا التزامهم باتفاق خفض الإنتاج"، مبيّنًا أنّ "الاجتماع الوزاري المقرّر عقده الشهر المقبل في فيينا والاجتماع الّذي يعقد في حزيران من هذا العام، سيبحث اتفاق خفض الإنتاج واتخاذ القرار المناسب من قبل وزراء النفط، وبما يؤدّي إلى مزيد من استقرار للسوق النفطية العالمية".

ولفت بعد اختتام أعمال الاجتماع الـ13 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك، وكبار المنتجين من خارجها، الّذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى "وجود مؤشرات على ارتفاع المخزونات العالمية رغم العقوبات على بعض الدول".

من جهى ثانية، أكّد الغضبان، خلال مشاركته أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج المنعقدة في أذربيجان، "حرص العراق على دعم أسعار النفط، والعمل مع المنتجين من داخل وخارج "أوبك" على إعادة التوازن للأسواق العالمية من خلال السيطرة على المعروض النفطي".