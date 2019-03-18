"حماس" تنفي عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في القاهرة

نفى المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم "عقد الحركة لقاءات مع شخصيات إسرائيلية في العاصمة المصرية"، موضحاً أن "الادعاءات حول لقاءات بين مسؤولين في حماس وشخصيات من الاحتلال في القاهرة، هي أخبار كاذبة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة".

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