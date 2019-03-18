السجن مدى الحياة ل 15 شخصا اتّهموا مقرّبين من إردوغان بالفساد

أصدرت محكمة تركية في اسطنبول حكما بالسجن مدى الحياة بحق 15 شخصا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد في العام 2013.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن بين المدانين أربعة ضباط سابقين للشرطة قالت المحكمة إنهم "حاولوا إطاحة الحكومة التركية".

وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط إردوغان، الذي كان حينها رئيسا للحكومة، وعدد من وزرائه.