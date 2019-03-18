سلطات أستراليا فرضت عقوبات فردية ضد أشخاص روس بسبب حادثة مضيق كيرتش

أعلن وزير الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أنّ "كانبيرا فرضت عقوبات فردية ضدّ عشرة أشخاص متورّطين في الاستيلاء على سفن البحرية الأوكرانية، أثناء محاولة عبور مضيق كيرتش".

وشملت العقوبات على وجه الخصوص، رئيس مكتب الحدود في القرم وسيفاستوبول، سيرغي ستانكفيتش، بالإضافة إلى ثلاثة قادة من جمهورية لوغانسك ودونيتسك.

وكانت قد انتهكت ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية الحدود الروسية. وقامت بمناورات ولم تستجب لمطالب السلطات الروسية. وفي نهاية الأمر تمّ احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ24 لمدّة شهرين.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ أستراليا لا تعترف "بإعادة شبه جزيرة القرم وانفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك التابعتين لأوكرانيا".