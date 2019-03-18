الحكومة الصينية تدافع عن إجراءاتها في "إزالة التطرف الإسلامي"

أشارت الحكومة الصينية، في وثيقة حكومية جديدة للدفاع عن إجراءاتها في "إزالة التطرف الإسلامي"، إلى أنها "اعتقلت حوالي 13000 إرهابي في منطقة شينغيانغ المضطربة في أقصى غرب البلاد منذ عام 2014".

وأكّدت الحكومة أن السلطات تبنت سياسة "تحقق التوازن الصحيح بين التعاطف والصرامة"، منوهة إلى أنه "منذ عام 2014 فككت شينغيانغ 1588 عصابة عنيفة وارهابية واعتقلت 12995 ارهابياً وصادرت 2052 عبوة ناسفة وعاقبت 304545 شخصاً على 4585 نشاطاً دينياً غير قانوني وصادرت 345229 نسخة من مواد دينية غير شرعية".